Pensionisten-Ehepaar nach Unfall ins UKH geliefert

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag bei Griffen: Ein 83-jähriger Steirer krachte mit seinem Pkw in einen Kleintransporter. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.
Es passierte gegen Sonntagnachmittag: Ein 83 Jahre alter Steirer wollte nach der Ausfahrt von der Südautobahn in Richtung Griffen abbiegen – doch auf der Kreuzung kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, gelenkt von einem 22-jährigen Völkermarkter.
Unfall forderte drei Verletzte
Der Aufprall war heftig. Der Pkw des Steirers wurde derart deformiert, dass der Lenker hinter dem Steuer eingeklemmt wurde. Erst die Freiwilligen Feuerwehren aus Ruden, Griffen und Enzelsdorf konnten ihn mit der Bergeschere befreien. Seine 84-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie der junge Transporterfahrer erlitten ebenfalls Verletzungen.
Alle drei Unfallopfer wurden vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.
