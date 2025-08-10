Pensionisten-Ehepaar nach Unfall ins UKH geliefert

Unfall forderte drei Verletzte

Der Aufprall war heftig. Der Pkw des Steirers wurde derart deformiert, dass der Lenker hinter dem Steuer eingeklemmt wurde. Erst die Freiwilligen Feuerwehren aus Ruden, Griffen und Enzelsdorf konnten ihn mit der Bergeschere befreien. Seine 84-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie der junge Transporterfahrer erlitten ebenfalls Verletzungen.