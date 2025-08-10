Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Crash mit Transporter

Pensionisten-Ehepaar nach Unfall ins UKH geliefert

Kärnten
10.08.2025 20:28
(Bild: FF Ruden)

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag bei Griffen: Ein 83-jähriger Steirer krachte mit seinem Pkw in einen Kleintransporter. Drei Menschen wurden verletzt, einer davon musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden.

0 Kommentare

Es passierte gegen Sonntagnachmittag: Ein 83 Jahre alter Steirer wollte nach der Ausfahrt von der Südautobahn in Richtung Griffen abbiegen – doch auf der Kreuzung kam es zum folgenschweren Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, gelenkt von einem 22-jährigen Völkermarkter.

Unfall forderte drei Verletzte
Der Aufprall war heftig. Der Pkw des Steirers wurde derart deformiert, dass der Lenker hinter dem Steuer eingeklemmt wurde. Erst die Freiwilligen Feuerwehren aus Ruden, Griffen und Enzelsdorf konnten ihn mit der Bergeschere befreien. Seine 84-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, sowie der junge Transporterfahrer erlitten ebenfalls Verletzungen.

Einsatzkräfte von drei Feuerwehren eilten zu Hilfe und bargen den Mann aus dem Wrack.
Einsatzkräfte von drei Feuerwehren eilten zu Hilfe und bargen den Mann aus dem Wrack.(Bild: FF Ruden)
(Bild: FF Ruden)
(Bild: FF Ruden)

Alle drei Unfallopfer wurden vom Roten Kreuz ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
187.113 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
184.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
137.101 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1559 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1411 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Kärnten
Crash mit Transporter
Pensionisten-Ehepaar nach Unfall ins UKH geliefert
Suchaktion in Villach
Einsatz: 14-Jähriger soll in Fluss gefallen sein
Nach Prohaska-Feier
Heimpleite macht den Austria-Fehlstart perfekt!
Literaturfest
Zammelsberg: Erinnerung aus Stein für Wortkünstler
Saß am Sozius
Beifahrerin (49) stirbt bei Crash mit Alko-Fahrer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf