Das sind die „Faulsten“ im EU-Parlament

Der „Krone“ liegt die Liste der Redebeiträge österreichischer Abgeordneter im EU-Parlament von Juli 2024 bis Juli 2025 vor. Sie wird von ÖVP-Fraktionsführer Reinhold Lopatka mit 46 Reden angeführt. An letzter Stelle von insgesamt 20 Abgeordneten mit nur sechs Reden liegt Georg Mayer von der FPÖ. Ein sehr fleißiger Redner ist auch Helmut Brandstätter von den Neos mit 39 Reden. Der blaue Fraktionsführer Harald Vilimsky (15) und sein rotes Gegenüber Andreas Schieder (16) haben nicht mal halb so oft das Wort ergriffen. Thomas Waitz (23) und Lena Schilling (21) von den Grünen können eine deutlich bessere Bilanz vorlegen.