Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaum Reden und Anträge

Das sind die „Faulsten“ im EU-Parlament

Außenpolitik
10.08.2025 21:00
Reinhold Lopatka (ÖVP), Helmut Brandstätter (Neos), Lena Schilling (Grüne), Andreas Schieder ...
Reinhold Lopatka (ÖVP), Helmut Brandstätter (Neos), Lena Schilling (Grüne), Andreas Schieder (SPÖ) und Harald Vilimsky (FPÖ)(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Die Politik befindet sich nicht nur in Österreich in der Sommerpause. Auch im EU-Parlament herrscht derzeit gähnende Leere. Anlässlich der Tagungspause liegt die Arbeitsbilanz der Abgeordneten für das vergangene Jahr vor. Die „Krone“ weiß, wer die wenigsten Reden gehalten und die wenigsten Anträge eingebracht hat.

0 Kommentare

Der „Krone“ liegt die Liste der Redebeiträge österreichischer Abgeordneter im EU-Parlament von Juli 2024 bis Juli 2025 vor. Sie wird von ÖVP-Fraktionsführer Reinhold Lopatka mit 46 Reden angeführt. An letzter Stelle von insgesamt 20 Abgeordneten mit nur sechs Reden liegt Georg Mayer von der FPÖ. Ein sehr fleißiger Redner ist auch Helmut Brandstätter von den Neos mit 39 Reden. Der blaue Fraktionsführer Harald Vilimsky (15) und sein rotes Gegenüber Andreas Schieder (16) haben nicht mal halb so oft das Wort ergriffen. Thomas Waitz (23) und Lena Schilling (21) von den Grünen können eine deutlich bessere Bilanz vorlegen.

Redezeit sagt nicht alles
Reden sagen natürlich nicht alles über die Arbeitswut eines Abgeordneten aus. Kleinere Fraktionen haben weniger Redezeit, in größeren bekommen wiederum die Fraktionschefs und ihre Vizes mehr Raum. Dennoch sind die Unterschiede frappant: Die Wahlgewinner von der FPÖ haben im Schnitt nur 13 Reden pro Abgeordneten gehalten. Die ÖVP-Mandatare kommen dagegen auf 24 Beiträge pro Kopf, bei der SPÖ sind es magere 15, bei den Grünen 22 und bei den Neos gar 26,5!

Das EU-Parlament

  • Im Europäischen Parlament gibt es insgesamt 720 Sitze. Die größte Fraktion stellt die Volkspartei (EVP) mit 188, dahinter folgen die Sozialdemokraten mit 136 Sitzen, die Patrioten für Europa (85 Sitze) sind drittstärkste Kraft. Da sich die rechten Fraktionen im EU-Parlament regelmäßig untereinander zerstreiten, bilden sich immer wieder neue Zusammenschlüsse. Die Gründung der PfE wurde nach der EU-Wahl im Mai 2024 bei einer Pressekonferenz in Wien von FPÖ-Chef Herbert Kickl, Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán und dem Chef der tschechischen ANO, Andrej Babiš, verkündet.
  • In Österreich wurde die FPÖ bei der EU-Wahl mit 25,7 Prozent erstmals bei einem bundesweiten Urnengang zur stärksten Kraft, später folgte der erste Platz bei der Nationalratswahl.  Die ÖVP kam auf 24,7 Prozent, die SPÖ auf 23,2 Prozent. Die Grünen schafften 10,7 Prozent und die Neos 9,9 Prozent.

 

Der fleißigste Redner bei der SPÖ ist Hannes Heide mit 27 Beiträgen. Auf der negativen Seite der Skala ist die SPÖ mit Günther Sidl (7) als Vorletzter und Elisabeth Grossmann (8) Vorvorletzte gut vertreten. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Entschließungsanträgen. Brandstätter (44 Anträge) und Lopatka (20) führen die Liste klar an. 

Lesen Sie auch:
Teilzeit-Abgeordneter Helmut Brandstätter
Kasperl der Woche
Helmut Brandstätter als pinke Geistererscheinung
18.05.2025
Klub der Konservativen
Rechter Weltverband: Lopatka lässt FPÖ abblitzen
16.05.2025

Ein dickes Minus ergibt sich in der Bilanz Brandstätters durch die Anwesenheit. Er war 19 Mal abwesend und damit deutlich öfter als alle anderen. An zweiter Stelle dieser Negativliste liegen die ÖVPler Sophia Kircher und Lukas Mandl mit je zwölf Abwesenheiten. Die „Bravsten“ sind Elisabeth Grossmann (SPÖ) und Roman Haider (FPÖ), die beide keine Sitzung ausgelassen haben. Vilimsky schwänzte fünfmal, Schieder sechsmal und der grüne Fraktionsführer Waitz nur zweimal.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
187.113 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
184.760 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
137.101 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1600 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1559 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1411 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Außenpolitik
Kaum Reden und Anträge
Das sind die „Faulsten“ im EU-Parlament
Russland gereizt
Vor Trump-Putin-Gipfel: Europa mit Forderungen
Krach in der Union
Merz‘ Israel-Wende stößt Schwesterpartei sauer auf
Krone Plus Logo
Duell mit Marterbauer:
„Sie wollen das Budget gar nicht sanieren!“
Krone Plus Logo
Plakom kontert Kritik
Kopftuchverbot „kein Gesetz, das gekippt wird“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf