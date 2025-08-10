Säumel: „Rapid hat eine Spur cleverer verteidigt“

Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Wir meinten nach der glücklichen Führung, dass das Auftrieb geben wird, haben uns dann aber zweimal billig auskontern lassen. Rapid hat drei schnelle Stürmer, die das gut ausgespielt haben. Wir waren nach der Führung zu lasch und haben in der letzten Linie die wesentlichen Zweikämpfe verloren. Wir waren auch im letzten Drittel nicht so zwingend.“