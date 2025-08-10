Säumel: „Rapid hat eine Spur cleverer verteidigt“

Trotz Führung verlor Sturm Graz den Schlager der 2. Runde am Sonntag daheim gegen Rapid mit 1:2. Ein Doppelschlag brachte die Wende. Hier die Stimmen der Steirer.
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Wir haben ein ordentliches Spiel gezeigt. Rapid war effizienter und hat den eigenen Strafraum um eine Spur cleverer verteidigt. Es war eine Frage der Effizienz. Wir hätten den Sack bei 1:0 zumachen können. Es ist ärgerlich, weil wir im eigenen Stadion in zwei Konter laufen und in der Restverteidigung nicht sauber waren.“
Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Wir meinten nach der glücklichen Führung, dass das Auftrieb geben wird, haben uns dann aber zweimal billig auskontern lassen. Rapid hat drei schnelle Stürmer, die das gut ausgespielt haben. Wir waren nach der Führung zu lasch und haben in der letzten Linie die wesentlichen Zweikämpfe verloren. Wir waren auch im letzten Drittel nicht so zwingend.“
Kommentare
