Stöger: „Haben uns in Pause darauf eingeschworen“

Rapid hat den Schlager der 2. Runde am Sonntag bei Meister Sturm Graz mit 2:1 (0:0) gewonnen und damit seine weiße Weste behalten. Und das, trotz eines 0:1-Rückstands zur Pause. Hier die Stimmen der Wiener.
Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir haben beim Meister ein Spiel nach Rückstand gewonnen. Wir sind ganz gut reingekommen. Dann hat man gesehen, warum Sturm Graz so in den letzten Jahren in der Liga performt hat. Wir haben uns in der Halbzeitpause darauf eingeschworen, dass wir die Umschaltsituationen besser nutzen wollen. Es ist erfreulich, dass nach dem Gegentor keine Schockstarre eingetreten ist. Heute war ich mit den Wechselspielern schon viel mehr zufrieden als in den letzten Wochen.“
Matthias Seidl (Rapid-Kapitän): „Ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben die Bälle vorne sehr gut gesichert und bei den Toren unsere Qualität gezeigt. Wir wollten die Auswärtsbilanz verbessern und haben richtig aufgezeigt, wie wir nach einem Rückstand agiert haben. Der Saisonstart ist geglückt, aber solche Leistungen gilt es konstant zu zeigen, um vorne mit dabei zu sein.“
