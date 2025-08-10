Stöger: „Haben uns in Pause darauf eingeschworen“

Peter Stöger (Rapid-Trainer): „Wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir haben beim Meister ein Spiel nach Rückstand gewonnen. Wir sind ganz gut reingekommen. Dann hat man gesehen, warum Sturm Graz so in den letzten Jahren in der Liga performt hat. Wir haben uns in der Halbzeitpause darauf eingeschworen, dass wir die Umschaltsituationen besser nutzen wollen. Es ist erfreulich, dass nach dem Gegentor keine Schockstarre eingetreten ist. Heute war ich mit den Wechselspielern schon viel mehr zufrieden als in den letzten Wochen.“