Lohnrunde: Mehr Netto vom Brutto

Ja, denn diese haben es jetzt bei den Verhandlungen in der Hand, Veränderungen zum Positiven zu beschließen. Überlegen wir nur: Es geht bei der Berechnung der Löhne nicht nur um die Lohnsteuer, ha, das wäre eine leichte Übung. Nein, nein, da ist die Sozialversicherung, die Wohnbauförderung, der Beitrag zum Familienlastenausgleichsfonds, die Kammerumlage, Kommunalsteuer, Mitarbeitervorsorge, Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag - alle Lohnverrechnerinnen in diesem Land sind zu Bürokratie-Sklaven degradiert worden. Statt eine einfache Abrechnung zu ermöglichen (viele Länder haben das), gibt es Aufschläge, Abzüge, eigene Tabellen für Unterschiedliches - höchste Zeit, dass das ausgemerzt und einfach gemacht wird. Millionen von unproduktiven Arbeitsstunden fallen derzeit an. Weg damit - dann gibt es auch endlich mehr Netto vom Brutto!