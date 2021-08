„Hohen Erwartungen“ für die Herbstlohnrunde

Wifo-Chef erwartet „höhere Lohnrunden“

Nach Meinung von Wifo-Chef Christoph Badelt befindet sich die Arbeitnehmerseite bei den bevorstehenden Lohnrunden in einer stärkeren Position als in den letzten Jahren. Einerseits sei die Inflation höher, es seien aber auch die Reallohnerhöhungen in den letzten Jahren kleiner gewesen als die Produktivitätssteigerungen. „Das heißt, ich rechne schon mit höheren Lohnrunden“, sagte Badelt am Sonntagabend in der „ZiB 2“ des ORF. Das müsse jedoch nicht zu einer galoppierenden Inflation führen, wenn man hier mit Maß und Ziel ans Werk gehe.