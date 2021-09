Inferno bei Loft-Bau: Gasflaschen sichergestellt

Für Aufsehen sorgte – wie berichtet – ein Dachbrand auf dem Mariahilfer Gürtel in Wien. In einem Gebäude fanden Bauarbeiten für sechs Luxus-Dachgeschoßwohnungen statt, die plötzlich in Flammen standen. Gefährliche Löscharbeiten: Die Berufsfeuerwehr barg Gasflaschen vor der Explosion.