Dachstuhl im Wiener Bezirk Mariahilf in Flammen

Wie die Berufsfeuerwehr Wien gegenüber krone.at mitteilte, war der Brand am frühen Nachmittag in der Kurzgasse beim Mariahilfer Gürtel ausgebrochen. „Es wurde Alarmstufe 2 ausgerufen“, teilte ein Sprecher mit. Das Feuer war im Dachgeschoß eines Gebäudes ausgebrochen, an dem derzeit Bauarbeiten durchgeführt werden. Ein Großaufgebot an Helfern steht im Einsatz.