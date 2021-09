Madonna sorgte in Lack und Leder für Überraschung

Die „Queen of Pop“ sorgte gleich zu Beginn für die Überraschung des Abends: „Willkommen bei den VMAs 2021“, rief die zuvor nicht angekündigte Madonna bei den MTV Video Music Awards am Sonntagabend in New York ins Publikum. Dann wandte sich die in Lack und Leder gekleidete 63-Jährige an ihre Kritiker und die des Musiksenders: „Sie haben gesagt, wir würden nicht durchhalten - aber wir sind immer noch hier! Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag, MTV!“