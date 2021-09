Abstellräume in Siedlung gleich zweimal geplündert

Gleich zweimal in kurzer Zeit suchten unbekannte Täter die Abstellräume von Wohnungen in einer Siedlung in Hirm heim. Zuletzt hatten es die Diebe leichter. Einzelne Kellerabteile waren nur mit einem Fahrradschloss versperrt, weil die beim ersten Coup demolierte Original-Sicherung noch nicht repariert werden konnte.