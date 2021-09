Kräftige Nachzahlungen für Pflegekräfte gefordert

Vorwurf an Diakonie

So gesteht etwa die Diakonie Burgenland ihren Pflegekräften ein Zeitguthaben nicht zu, wie die SPÖ beklagt. Demnach erhalten die Beschäftigten für ihre Nachtdienste keinen Bonus - also zwei zusätzliche Gutstunden, die als Zeitausgleich innerhalb von sechs Monaten in Anspruch genommen werden können.