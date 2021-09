Alkolenkerin fuhr mit Auto über abfallende Wiese

Kurz nach 5 Uhr schrillten im Bezirk Wolfsberg die Sirenen: Eine 29 Jahre alte Pkw-Lenkerin war von einer geschotterten Gemeindestraße in Wolfsberg von der Fahrbahn abgekommen, in eine abfallende Wiese eingebogen und über diese gefahren - bevor sie nach rund 200 Metern die Herrschaft über ihren Wagen verlor. Das Auto blieb in Sträuchern hängen. Obwohl die Frau bei der Fahrt über die Wiese verletzt wurde, stieg sie aus und ging zu Fuß weiter.