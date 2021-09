Großräumige Umleitung: Baumbachplatz ohne Asphalt

Seit August wird am Baumbachplatz gearbeitet und vor Spätherbst ist kein Ende in Sicht (die „Krone“ berichtete). Dass diese Baustelle so langwierig ist, hat einen guten Grund: Der gesamte Platz wird neu gestaltet, bekommt einen Mobilitätsknotenpunkt mit drei E-Tankstellen, einer Nextbike- Fahrradleihstation und einem eigenen E-Carsharing-Standort.