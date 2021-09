Statt Tempo 50: Mit 141 km/h durch Wien gerast

Seit Mittwoch ist in Österreich das neue Raser-Paket in Kraft, das höhere Strafen (bis zu 5000 Euro) und eine Verlängerung der Mindestentzugsdauer des Führerscheins (mindestens vier Wochen) mit sich bringt. Auch Straßenrennen wurden als neues Delikt in den Strafenkatalog aufgenommen. Hinsichtlich der Möglichkeit, künftig auch das Fahrzeug des Rasers beschlagnahmen zu können, laufen Verhandlungen und Gespräche.