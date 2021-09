USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken

Die Erholung am US-Arbeitsmarkt geht weiter in kleinen Schritten voran. So sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe - ein Frühindikator für den Jobmarkt - im Wochenvergleich um 14.000 auf 340.000 zurückgegangen. Analysten hatten im Schnitt mit 345.000 Anträgen gerechnet.