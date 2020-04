USA: 22 Millionen Arbeitslose in nur einem Monat

Trump will Wirtschaft so bald wie möglich wieder hochfahren

Obwohl es in den USA bereits mehr als 640.000 bestätigte Corona-Fälle gibt und das Land bereits mehr als 30.000 Tote zu beklagen hat, sprach US-Präsident Donald Trump in letzter Zeit wiederholt über eine baldige Öffnung der Wirtschaft. Er möchte „Amerika zurück an die Arbeit“ bringen und das „bald“. Er will bereits ab Mai wieder stufenweise zur Normalität zurückkehren und hofft, dass die Wirtschaft dann wieder „wie eine Rakete“ durchstarten wird.