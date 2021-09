Dinosaurier-Küsse und andere Kindergartenspiele

Wer mit Kindergruppen zu tun hat, kann regelmäßig beobachten, wie Kinder untereinander Nähe und Distanz in solchen Beziehungsspielen aushandeln. Am bekanntesten sind sicherlich Familien- und Doktorspiele, in denen Mutter-Vater-Kind oder medizinische Körperuntersuchungen und -behandlungen nachgestellt werden. Das Interessante an den wissenschaftlichen Beobachtungen der Kinder war, dass sich nicht so eindeutig sagen ließ, ob die manchmal liebevollen, manchmal aggressiven Kuss-Spiele eine sexualisierte Komponente hatten oder nicht. Aus Erwachsenenperspektive ist das auch tatsächlich schwierig zu beurteilen, nicht zuletzt deswegen, weil sich die psychosexuelle Entwicklung von Kindern so stark von der Erwachsenen-Sexualität unterscheidet. So kann es passieren, dass sexuelle Verhaltensweisen von Kindern übersehen werden, oder umgekehrt Kinderspiele von Erwachsenen als sexuell gedeutet werden, die eigentlich für die Kinder nichts Sexuelles an sich haben.