Jüdisch-burgenländische Geschichte neu entdecken

Events in elf Gemeinden

Im Burgenland koordiniert die Veranstaltungen die Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG) gemeinsam mit lokalen und regionalen Partnern in den Gemeinden. So kann etwa in Kittsee eine Buchpräsentation stattfinden, das „Jüdische Lockenhaus“ kann im Rahmen einer Führung erkundet werden. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Judentums in Stadtschlaining ist Thema eines Vortrages von Viktoria Prettenhofer-Pichler.