Liebe SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner!

Aber zurück zu Ihnen, der ersten Frau an der Spitze der SPÖ, die Kanzlerin werden will und an ihre Chance tatsächlich glaubt, wie sie versichert. Das hat mich einmal mehr fasziniert. Denn Sie sind eine hochintelligente Person, stehen mitten im Leben, haben sich an die Spitze gekämpft, zuerst als Ärztin, dann in der Politik.