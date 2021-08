Rendi-Wagner „keine, die aus der Hüfte schießt“

Schon seit sie als erste Frau in der Geschichte der SPÖ zur Chefin gewählt wurde, hat sie mit immer wiederkehrenden Querschüssen aus den eigenen Reihen zu kämpfen. Gefragt wurde sie etwa nach den „Macho-Männern“ in der Partei und was die Kritik mit ihr macht. Sie sei die erste Frau an der Spitze in den über 130 Jahren Parteigeschichte - eine Position, die vor ihr also noch nie eine Frau innehatte. Wobei sie selbst sich mit diesem Gedanken nie beschäftige, wie Rendi-Wagner im Gespräch mit Lou Lorenz-Dittlbacher betonte. Für andere in der SPÖ sei dies aber durchaus ungewohnt gewesen.