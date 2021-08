„Fortnite“ schickt Gamer zurück in die Geschichte

Wer „Fortnite“ bislang für ein buntes Ballerspielchen gehalten hat, wird nun eines Besseren belehrt: Mit dem von Mitgliedern der Community im Kreativmodus erstellten „Marsch durch die Zeit“ ermöglicht Entwickler Epic Games es Spielern, Dr. Martin Luther Kings bedeutsame „Ich habe einen Traum“-Rede in ihrer vollen Länge sowie in ihrem historischen Kontext zu erleben. Dazu gehören auch Schauplätze, die an ein Museum erinnern, sowie kollaborative Aufträge, die im Team abgeschlossen werden können. Spieler, die diese Herausforderungen zu Dr. King und der Bürgerrechtsbewegung abschließen, schalten das Spraymotiv „D.C. ’63“ für ihren Spind frei.