Essen schmeckte nicht: Urlauber niedergestochen

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete, spielten sich die blutigen Szenen am Mittwochabend auf der Terrasse eines Restaurants in der Nähe des Jachthafens von Can Picafort im Nordosten Mallorcas ab. Ein etwa 45 Jahre alter britischer Urlauber wollte demnach seine Rechnung nicht bezahlen, wei ihm das Essen nicht geschmeckt habe. Zwischen ihm und dem etwa 60-jährigen Kellner sei es daraufhin zu einem Streit gekommen, der in eine Messerstecherei gegipfelt sei.