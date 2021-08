A23: Sanierung der Abfahrt zur A22 früher fertig

Gute Nachrichten gibt es für Autofahrer in Wien: Die Sanierungsarbeiten an der Auffahrt von der Südosttangente (A23) auf die Donauuferautobahn (A22) können früher abgeschlossen werden als geplant. Freie Fahrt in Richtung Norden gibt es bereits ab kommenden Donnerstag, also eine Woche früher.