Forscher- & Erlebniscamp für den Pamaer Nachwuchs

An zwei Tagen boten Pädagoginnen und Trainerinnen den 14 teilnehmenden Kids im Alter von 6 bis 10 Jahren ein spannendes Programm. Nach sportlichem Aufwärmen am neu adaptierten Vereinsgelände in Pama wurde zu den Themen „Tiere im Teich und Wald“ geforscht und dabei auch mikroskopiert, was besonders viel Spaß machte.