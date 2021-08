Rendi-Wagner an Regierung: „Themenverfehlung“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Mittwoch heftige Kritik an der Afghanistan-Politik der türkis-grünen Bundesregierung geübt. Anstatt zu versuchen, die Krise zu lindern, werde über Abschiebungen nach Afghanistan diskutiert. Das sei eine „Themenverfehlung“ der Regierung sowie „Symbolpolitik ohne Inhalte“. Rendi-Wagner forderte eine internationale Afghanistan-Konferenz in Wien, einen EU-Sonderbeauftragten und einen Flüchtlingsdeal mit den Nachbarstaaten in der Region.