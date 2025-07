Austria hofft noch auf den großen Transfercoup

Barry, Fitz, Malone ein gefragtes Trio

Der im defensiven Mittelfeld wie auch in der Abwehr einsetzbare 23-Jährige kommt ohne Erfahrung in der höchsten Liga, agierte aber im Vorjahr in Südkoreas U23-Team mitunter als Kapitän. Ortlechner setzt große Hoffnungen in den Neuzugang. „Er ist aggressiv gegen den Ball, extrem gut mit dem Ball und strahlt auch eine gewisse Ruhe aus.“ Die Kommunikation mag noch ein gewisses Problem darstellen, auch hier soll Lee aber den nötigen Ehrgeiz zeigen. Ortlechner hofft, „dass es in die Richtung wie bei Barry geht“. Der Gambier hat sich seit seiner Ankunft in Wien vor einem Jahr gemausert und einen Marktwert nach oben geschraubt.