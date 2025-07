Käsekrieg: Österreich kämpft um den Emmentaler

Ein Käse mit Geschichte – auch ohne Pass

Tatsächlich wird Emmentaler in Österreich seit den 1930er-Jahren hergestellt. Der mild-nussige Hartkäse mit den typischen Löchern gehört längst zum Standardrepertoire in heimischen Supermarktregalen und in so mancher Jausenbox. Allein im Jahr 2023 wurden hierzulande mehr als 13.700 Tonnen produziert. Der Name ist etabliert, der Absatz gesichert – doch sollte die Schweiz vor Gericht durchkommen, wäre der Verkauf unter dem Namen „Emmentaler“ verboten. Selbst Zusätze wie „österreichischer Emmentaler“ könnten unterbunden werden. Besonders heikel: Die Maßnahme könnte rückwirkend bis zu fünf Jahre gelten.