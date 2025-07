Flammeninferno hinterließ Spuren bei Feuerwehren

Es waren schier unglaubliche Bilder, die Ende Juni aus Osttirol in den Medien zu sehen waren! Der Brand eines Recyclinghofes in Nußdorf-Debant hielt nicht nur die Bevölkerung für mehrere Tage in Atem. Vor allem die rund 1000 Feuerwehrkräfte, die rund um die Uhr im Einsatz standen, waren mit einem noch nie da gewesenen Brandereignis im Bezirk Lienz konfrontiert. Erst nach mehreren Tagen konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Viele Feuerwehren aus Nordtirol oder Oberkärnten eilten zur Unterstützung heran.