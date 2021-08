Bundesregierung will über „Abschiebezentren“ reden

Weil aufgrund der aktuellen Situation in Afghanistan - die Taliban haben am Wochenende die Macht im Land übernommen - eine Abschiebung von abgelehnten Asylwerbern dorthin de facto nicht mehr möglich ist, denkt die Regierung nun „Abschiebezentren in der Region rund um Afghanistan“ an. Auch Schutzsuchende sollen dort Schutz finden und vor Ort Hilfe erhalten, erklärte am Montag Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).