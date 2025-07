Israelische Drusen eilen ihren „Brüdern“ zu Hilfe

Drusen in Israel rufen zu Generalstreik auf

In einer offiziellen Erklärung der Gemeinde der religiösen Minderheit in Israel hieß es, alle Drusen sollten sich auf einen Grenzübertritt vorbereiten, um ihren „ermordeten Brüdern in Syrien zu helfen“. Anführer der Drusen riefen zudem zu einem Generalstreik und einem Marsch auf die von Israel annektierten und an Südsyrien grenzenden Golanhöhen auf. Die Drusen in Israel machen Druck auf die dortige Führung, in den Konflikt im Nachbarland einzugreifen. Israel werde die Drusen nicht im Stich lassen, hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz zuvor gesagt. In Israel dienen viele Drusen freiwillig in der Armee – der jüdische Staat sieht sie als Verbündete.