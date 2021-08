Abschiebe-Debatte: Zwischen Härte und Humanität

Gerald Schöpfer ist ein Schwarzer der alten Schule, er war Abgeordneter und Landesrat in der Steiermark - das hindert ihn aber nicht daran, die regierenden Türkisen zu kritisieren. Er nennt Afghanistan „die Hölle auf Erden“ und betont: „Ich wünsche mir schon Politiker, die den aufrechten Gang üben. Die den Rechtsstaat, die Verpflichtungen, die Österreich in guten Zeiten eingegangen ist, auch in Zeiten, in denen es nicht populär ist, einhalten.“