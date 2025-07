Fußgängerbrücke stürzt auf Lkw – Opfer eingeklemmt

Das Unglück ereignete sich am Mittwoch gegen 9 Uhr. Offenbar wollte ein Lkw in die Tiefgarage in der Gabesstraße in Auwiesen einfahren. Was dann passierte, ist derzeit noch unklar. Aber offenbar hat der Lkw-Fahrer die Höhe der Brücke falsch eingeschätzt.