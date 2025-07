Warum musste Steirer in Förderschnecke sterben?

„Was tatsächlich geschehen ist, werden wir wohl nie erfahren. Das können wir das Opfer leider nicht mehr fragen“, sagt Anwalt Christoph Scala. Und meint damit einen Steirer (48), der im März mit seiner Kleidung in eine Pendel-Förderschnecke einer Biomasse-Anlage geraten war, in das messerscharfe Gerät gezogen wurde und an einem Schädel-Hirn-Trauma verstarb.