Syrien verurteilt Israels Angriffe, dankt den USA

Israel griff Militärhauptquartier und Präsidentenpalast an

Doch diese Bestrebungen wurden in den vergangenen Tagen erneut massiv torpediert, als es zu einem Gewaltausbruch in der südsyrischen Region Sweida und der gleichnamigen Hauptstadt zwischen sunnitischen Beduinenstämmen und der drusischen Minderheit gekommen war. Die tagelangen Kämpfe haben laut Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte über 300 Tote gefordert. Unabhängig überprüfen lässt sich diese Zahl nicht. Die Angaben der Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien, die den Konflikt in Syrien mit einem Netz aus Aktivisten verfolgt, gelten aber als in der Regel verlässlich.