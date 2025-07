Sechs Monate Pfandsystem: Die erste Bilanz

„Pfandschlupf“ nicht so hoch wie kolportiert

Weil nicht alle Käufer ihre Gebinde auch tatsächlich zurückbringen, bleibt der Abwicklungsgesellschaft der sogenannte Pfandschlupf. Bei der bis 2027 angestrebten Rücklaufquote von 90 Prozent seien dies rund 60 Millionen Euro im Jahr, betonen die Manager. Das Geld sei ein wesentlicher Bestandteil für die Finanzierung des Pfandsystems. Das hat auch der Gesetzgeber so in der Pfandverordnung vorgesehen. Die größten Posten sind die Aufwandsentschädigung für die Händler (drei Cent je Gebinde) oder auch die Logistikkosten. Bis Ende des Jahres soll auch eine neue Sortieranlage im Burgenland (Müllendorf) fertiggestellt sein und in Betrieb gehen. Aktuell werden an drei Standorten die Gebinde aufbereitet. In Zukunft soll es nur mehr den Standort im Westen sowie den neuen im Burgenland geben.