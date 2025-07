Putin pfeift auf Trump: Nächste Angriffswelle

Russland lässt sich von Donald Trumps Ultimatum nicht beeindrucken und greift weiterhin Ziele in der Ukraine mit unverminderter Härte an. In der Nacht auf Mittwoch wurden im ostukrainischen Gebiet Charkiw mindestens zwei Zivilisten durch russische Angriffe getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten.