„Hätte ich nein gesagt, hätte er mich geschlagen“

5000 Euro soll das 28-jährige Opfer dem Angeklagten in Bludenz übergeben haben, um die Schmach zu verhindern. Nämlich, dass ihr damaliger Freund Nacktfotos und schlüpfrige Handyvideos, die er „in guten Zeiten“ von ihr gemacht hatte, an ihre Familie weiterleitet oder gar in sozialen Netzwerken verbreitet. Laut Aussagen des Opfers, das mittlerweile in Wien lebt, soll der Kurde nach der Trennung weiters auf ihren Namen einen Instagram-Account angelegt und dort Bilder von ihr gepostet haben. Was die Angst der Frau vor einer Bloßstellung schürte. Weshalb sie Anzeige erstattete.