Behörde verfolgt erste Spuren zum Katzenquäler

Nach der grausamen Aussetzung eines schwer verletzten Katzenbabys in Floridsdorf gibt es nun neue Entwicklungen: Ein aufmerksamer Leser hat sich gemeldet und erste wertvolle Hinweise geliefert. Wie berichtet, war die kleine Katze am Abend des 28. Juni in einer Transportbox auf einem abgelegenen Feldweg zwischen „An der Schanze“ und der Nordmanngasse gefunden worden.