Burgenland soll Großspeicher für Strom erhalten

In den vergangenen Jahren hat das Burgenland massiv in den Ausbau der Erneuerbaren Energie investiert. Anfangs wurde stark auf Windräder gesetzt, zuletzt folgte die Erweiterung im Bereich Photovoltaik. Eine Entwicklung, auf die man zu Recht stolz ist: „Wir haben uns im Burgenland in den letzten fünf Jahren in der Energieunabhängigkeit von 50 Prozent auf 72 Prozent gesteigert. Burgenland Energie ist österreichweit die Nummer 1 bei der Windstromerzeugung und die Nummer 1 bei der Photovoltaikstromerzeugung“, sagt Stephan Sharma, CEO der Burgenland Energie.