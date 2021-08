Taliban bitten Ausländer, Land nicht zu verlassen

Die radikal-islamischen Taliban wollen nach eigenen Angaben innerhalb der „nächsten Tage“ die Kontrolle über Kabul übernehmen. Die Miliz strebe eine „friedliche Übergabe“ der Macht in der afghanischen Hauptstadt an, sagte der in Katar ansässige Taliban-Vertreter Suhail Shahin am Sonntag dem britischen Sender BBC. Die Taliban wollten eine „inklusive islamische Regierung“ bilden, in der „alle Afghanen“ vertreten seien. In Kabul spielten sich indessen chaotische Szenen ab. Viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben, Lebensmittel zu kaufen und zu ihren Familien heimzukehren. Präsident Ashraf Ghani soll mittlerweile das Land verlassen haben. Ein zweites Saigon, in Anspielung an das Vietnamkrieg-Desaster, will die US-Regierung in Kabul allerdings trotz aller aktuellen Entwicklungen nicht sehen.