Britische Adelstochter wegen Totschlags verurteilt

Babyleiche in Einkaufssackerl gefunden

Nach 54 Tagen gelang der Polizei in Brighton die Festnahme des Paares. Doch von ihrem Baby fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Wenige Tage später herrschte traurige Gewissheit: Victoria hatte die Tortur nicht überlebt. Die Leiche des Kindes entdeckten Ermittler in einem Einkaufssackerl in einer Gartenhütte.