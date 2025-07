Heimische Models rekeln sich in sexy Latex-Bikinis

Im eigenen Atelier in Wien-Floridsdorf stellen die Designerinnen Katrin Vavra und Tina Ferguson mit Herzblut in reiner Handarbeit radikale Latexmode her. Das einstige Fetisch-Material hat sich in den vergangenen Jahren zu einem High-Fashion-Element entwickelt und wird mitunter von niemandem Geringeren als Kylie Jenner gehypt.