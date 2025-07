Staatsanwalt will Auslieferung von Tirols FPÖ-Chef

FPÖ hat volles Vertrauen in die Justiz

Man sehe einem möglichen Verfahren „tiefenentspannt entgegen“, ließ unterdessen FPÖ-Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter in einer Reaktion wissen. Man habe jedenfalls „vollstes Vertrauen in die Justiz“. Indes kritisierte Haslwanter in der Causa „andere Parteien“, die der FPÖ „auf thematischer Ebene nichts mehr entgegenzusetzen“ hätten und deshalb „zu anderen Mitteln greifen“ würden. Man werde jedenfalls „in gewohnter Art und Weise, auch in den Sommermonaten, weiterarbeiten“ und sich um die „massenweisen Probleme“ der Tiroler Bevölkerung kümmern, so der Landtagsabgeordnete. Jeglicher Gegenwind habe „das freiheitliche Schiff immer schneller vorangetrieben“.