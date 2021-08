So leiden Afghaninnen unter dem Regime der Taliban

Die Filmemacherin Sahraa Karimi machte in einem Video in sozialen Medien auf die Situation von Frauen in Afghanistan aufmerksam. Sie geht darin in den Straßen der Hauptstadt und erklärt, dass die Islamisten gekommen seien, um zu töten. „Die Taliban haben Kabul eingenommen und wir sind in Gefangenschaft. Betet für uns“, sagt sie ängstlich im Video. Auf Twitter erzählt sie, dass sie in eine Bank gehen wollte, als die Taliban die Stadt bereits umzingelt hatten, um Geld zu holen - doch diese wäre dann geschlossen und evakuiert worden.