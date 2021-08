ÖVP weiter gegen Abschiebestopp, FPÖ ortet Bluff

„Ein genereller Abschiebestopp ist ein Pull-Faktor für die illegale Migration und befeuert nur das rücksichtslose und zynische Geschäft der Schlepper und somit der organisierten Kriminalität“, erklärte Nehammer am Samstag in einem Statement. Es seien fast ausschließlich junge Männer, die einen Asylantrag in Österreich stellen, betonte er. Um die illegale Migration in Richtung Europa - „und somit auch nach Österreich“ - einzudämmen, brauche es einen „ganzheitlichen Ansatz“, sagte der Innenminister.