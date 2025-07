ID Austria verweigert: Wiener Lehrerin verlor Job

Lehrerin will gegen Kündigung vorgehen

Die besagte Pädagogin in einem, Wiener Gymnasium hat die Vorschrift öffentlich wiederholt kritisiert, wobei sie darauf verwies, dass die ID Austria „privat und freiwillig“ ist. Sie sieht sich im Recht, wie sie dem „Standard“ erläuterte: „Die ID Austria ist nicht alternativlos. Viele Banken arbeiten auch mit einer eigenen Zwei-Faktor-Authentifizierung, wieso geht das beim Bildungsministerium nicht?“ Sie will laut dem Bericht nun gegen ihre Entlassung vorgehen.