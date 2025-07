Deutschland lehnt von der Leyens EU-Budget ab

Autoindustrie übt ebenfalls Kritik

Die zusätzliche Abgabe für große Unternehmen stößt aber nicht nur in der deutschen Bundesregierung auf Kritik. Vom Auto-Branchenverband VDA hieß es schon im Vorhinein, die Unternehmen in Deutschland und Europa befänden sich in einer wirtschaftlich äußerst schwierigen Lage. „Jegliche Steuererhöhung oder die Einführung zusätzlicher Abgaben verbieten sich daher – sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene“, sagte Präsidentin Hildegard Müller.