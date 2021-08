Gedanke an Abschiebungen „fehl am Platz“

Nehammer/Schallenberg: „Abschiebezentren“ in Nachbarstaaten

Zuletzt war ob der bedenklichen Entwicklungen eine neue Debatte um Abschiebungen in das krisengebeutelte Land entstanden. Während sich die Bundesregierung bzw. das Innenministerium unter Karl Nehammer (ÖVP), vorerst „gegen einen generellen Abschiebestopp“ (Abschiebungen sind bereits seit Mitte Juni ausgesetzt) aussprach, hieß es am Wochenende und am auch am Montag einhellig mit dem Außenministerium unter Alexander Schallenberg, dass man der EU-Kommission und den EU-Innenministern „Abschiebezentren“ in der Region um Afghanistan, also in den Nachbarstaaten, vorschlagen wolle.