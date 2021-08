Panische Fluchtversuche, Taliban bei „Tee-Party“

Nach der Machtübernahme durch die Taliban versuchen westliche Länder fieberhaft, ihre Staatsbürger und ehemaligen Ortskräfte aus Kabul auszufliegen. Am Flughafen spielen sich chaotische Szenen ab, teilweise wurde das Rollfeld von panischen Menschen mit dem Ziel gestürmt, einen Platz in einer Maschine zu ergattern. Einige klammerten sich an die startenden Maschinen, wie Videoaufnahmen zeigen. Ein Fluchtversuch, der für manche tödlich endete. Videoaufnahmen zeigen, wie Personen von den wegfliegenden Maschinen in den sicheren Tod stürzen (krone.at zeigt die verstörenden Szenen bewusst nicht).