AVL macht Platz für Schule: „Wir rücken zusammen“

Bereits am Tag des schrecklichen Amoklaufs war die nahe List-Halle jener Ort, wo die Schülerinnen und Schüler betreut und versorgt wurden. Auch in den Wochen darauf konnten sie hier Halt und Ansprache finden. „Wir waren alle sehr betroffen. Für die ganze Familie List war es selbstverständlich, in dieser Situation zu unterstützen“, sagt Markus Tomaschitz, der Sprecher des Technologiekonzerns AVL List, zur „Krone“.